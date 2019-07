Vianden: Freibad weiter geschlossen

Auch zwei Wochen, nachdem es mangels ordnungsgemäßer Badeaufsicht geschlossen wurde, bleibt das Freibad in Vianden weiter außer Betrieb.

John LAMBERTY

Auch rund zwei Wochen, nachdem sich die Gemeindeführung aus Vianden mangels ordnungsgemäßer Badeaufsicht zur Schließung des Freibads vor Ort gezwungen sah, bleibt die beliebte Ausflugsstätte weiterhin außer Betrieb. Am Rande der jüngsten Ratssitzung hatte Bürgermeister Henri Majerus am Mittwoch erklärt, man wisse selbst noch nicht, wann man wiedereröffnen könne.

In der Zwischenzeit hat der Betreiber des Ausschanks im Freibad in den sozialen Medien bereits angekündigt, juristische Schritte gegen die Gemeinde einleiten zu wollen. Von einer Ausfallsentschädigung, wie sie der Bürgermeister zuvor in einem Fernsehinterview in Aussicht gestellt habe, habe er jedenfalls noch nichts gesehen, so der Betreiber, der aber vor allem moniert, dass sich seit der Schließung des Freibads noch niemand seitens der Gemeinde bei ihm gemeldet habe, um die Sachlage zu klären.

Sicherheitskonzept vonnöten



Infolge eines zum Glück noch glimpflich ausgegangenen Unfalls war der Gemeinde Anfang Juli von der Gewerbeinspektion dringend nahegelegt worden, gemeinsam mit einem brevetierten Schwimmmeister ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten, das zumindest die Anwesenheit eines oder mehrerer Aufseher mit CATP-Diplom garantiere. Der Schöffenrat hatte daraufhin – trotz Urlaubssaison – eine vorübergehende Schließung des Freibads verhängt.