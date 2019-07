Nach Beratungen mit der Gewerbeinspektion sieht sich die Gemeinde Vianden gezwungen, ab diesem Freitag sein Freibad vorerst zu schließen.

Vianden: Freibad vorerst geschlossen

John LAMBERTY

Kaum hat der Hochseilgarten im Bildchensbësch nach vorübergehend erzwungener Schließung wieder geöffnet, da sieht sich die Gemeinde Vianden nach Beratungen mit der Gewerbeinspektion (ITM) nun dazu gezwungen, ab diesem Freitag die Türen des örtlichen Freibads bis auf Weiteres zu schließen.

Als Hauptgrund benannte Bürgermeister Henri Majerus im Laufe der Ratssitzung vom Donnerstagnachmittag das Fehlen einer adäquaten Badeaufsicht. Laut ITM sei der Gemeinde dringend nahegelegt worden, gemeinsam mit einem Schwimmmeister mit Meisterkarte ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten, das – in Ermangelung eines diplomierten Schwimmmeisters – zumindest die Anwesenheit eines oder mehrerer Aufseher mit CATP-Diplom garantiere, denen als Zusatzhilfe dann Studenten zur Seite stehen könnten.

Solange man diesbezüglich nicht abgesichert sei, sehe sich der Schöffenrat außerstande, die Verantwortung für den Freibadbetrieb zu tragen, so Majerus. Am Wochenende war es offenbar auch zu einem am Ende noch glimpflich verlaufenen Vorfall im Freibad gekommen. Völlig unabhängig davon habe der Schöffenrat allerdings ohnehin vorgehabt, um ein Treffen mit der ITM zu bitten, so Bürgermeister Majerus. Rätin Anne-Marie Holweck wollte dennoch betont haben, dass auch sie bei der Gewerbeinspektion interveniert hatte.