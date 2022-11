In Vianden wird am Samstag nach Martinstag der Miertchen gefeiert. Auch zur diesjährigen Auflage zog das Spektakel wieder zahlreiche Besucher an.

Traditioneller Miertchen

Vianden feiert mit Fackelzug und lautem Gesang

Nadine SCHARTZ In Vianden wird am Samstag nach Martinstag der Miertchen gefeiert. Auch zur diesjährigen Auflage zog das Spektakel wieder zahlreiche Besucher an.

Was in Wiltz das Gënzefest und in Grevenmacher das Trauben- und Weinfest sind, ist in Vianden der traditionelle Miertchen. Ein Event, das sich wohl kein Einwohner aus der Gemeinde entgehen lassen will. So ist der erste Samstag nach dem 11. November, dem Martinstag, schon lange im Voraus im Kalender markiert. Immerhin findet an diesem Tag ein besonderes Spektakel in dem Städtchen statt, bei dem der Sommer endgültig verbrannt wird. So auch an diesem Samstag.

Es war ein durchaus beeindruckendes Schauspiel, das sich den unzähligen Besuchern in den Straßen von Vianden bot. Wie der Brauch es will, trafen sich die Teilnehmer auf den beiden Anhöhen links (Ennichtgaass) und rechts (Ieweschtgaass) der Our. An beiden Orten richteten sie einen mit Stroh umwickelten Tannenbaumstamm, den Miertchen, auf. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden diese abgebrannt und die beiden Gruppen begaben sich langsam, aber keineswegs still und gediegen, in Richtung Our.

Ihre Feuerbälle – gemacht aus Kaninchendraht und mit alten Lumpen gefüllt – schwingend, sangen die Teilnehmer lautstark die bekannten Spott- und Kinderreime. „Dier Wiert dier kënnt iis klibberen, haalt dier äer Dieren zou, mir drinken nëmmen Waasser, an Mëllich vuan der Kou“ – war nur einer dieser Parolen. Erinnert wird dabei an jene Zeit, in der wohl nach dem Miertchen noch einiges los war und die Wirte ihre Türen aus Vorsicht geschlossen hielten. Dabei versuchten die Teilnehmer beider Seiten, ihre „Gegner“ zu übertrumpfen. Immerhin will jeder den höchsten oder am besten brennenden Miertchen haben.

Dass das Duell doch nicht so ernst gemeint ist, zeigte sich schon kurze Zeit später: Auf Höhe der Trinitianerkirche fanden die beiden Fackelzüge schließlich zusammen, wo denn auch wieder Einigkeit zwischen den Gruppen herrschte.

