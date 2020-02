Mit Anne-Marie Holweck wirft der einzige weibliche Volksvertreter am Ratstisch in Vianden das Handtuch. Dies aus mangelnder Wertschätzung ihr und ihrem Engagement gegenüber, wie sie in einem Demissionsschreiben erklärt, das es durchaus in sich hat.

Vianden: Demission mit deftigen Worten

Mit der Vereidigung eines neuen Schöffenrats um den zum Bürgermeister avancierten Claude Tonino mag die Gemeinde Vianden jüngst zwar den Grundstein zu einem politischen Neuanfang gelegt haben, doch der Weg in die Zukunft beginnt angesichts der Querelen der zurückliegenden Monate und der herrschenden Sorgen und Nöte vor Ort auf steinigem Pfade – und nun auch gleich mit einem Zugpferd weniger.

Mit Anne-Marie Holweck wirft der einzige weibliche Volksvertreter am Ratstisch nämlich nun das Handtuch. Dies in erster Linie aus mangelnder Wertschätzung ihr und ihrem Engagement gegenüber, wie sie in ihrem Demissionsgesuch an Innenministerin Taina Bofferding schreibt, das dem „Luxemburger Wort“ vorliegt und das weit mehr als ein reines Abschiedsbrieflein ist.

Bild der Gemeinde in düsteren Farben

So erhebt Anne-Marie Holweck in ihrem Schreiben jene Stimme, die ihres Erachtens am Ratstisch stets ungehört verhallt sei, um ein insgesamt düsteres Bild der Zustände in Vianden und – von Frau zu Frau – auch des ernüchternden Umgangs mit dem Gestaltungswillen des weiblichen Geschlechts in einer von Männern dominierten Welt der Gemeindepolitik zu zeichnen.

Anne-Marie Holweck gehörte dem Gemeinderat Vianden seit den Kommunalwahlen im Oktober 2017 an. Foto: Nico Muller

Als junge Architektin und Urbanistin sei sie bei den zurückliegenden Kommunalwahlen eigentlich mit großem Elan angetreten, um ihre beruflichen Fachkompetenzen etwa in die Ausarbeitung des neuen Flächennutzungsplans (PAG), aber auch in die Verbesserung der Schulstrukturen, die Verkehrsorganisation oder den Bau einer neuen Feuerwehrkaserne mit einfließen zu lassen, so Anne-Marie Holweck.

Obwohl der neue PAG das wichtigste Instrument der kommunalen Entwicklungsplanung sei, seien die diesbezüglichen Studien und Arbeiten von den politisch Verantwortlichen in Vianden jedoch ohne entsprechendes Engagement vorangetrieben worden, sodass der PAG-Entwurf – trotz aller Versprechen des bisherigen Schöffen und jetzigen Bürgermeisters Claude Tonino – auch zum ersten Trimester 2020 weiterhin nicht für den Instanzenweg bereit sei.

Holweck: "Auf dem Weg zur Schlafgemeinde"

Seit mehr als zwei Legislaturperioden herrsche in Vianden der Stillstand, so das Fazit der enttäuschten Rätin. „Jahr für Jahr schließen Hotels und Restaurants ihre Türen, der Tourismus vor Ort befindet sich im Niedergang [...] Die Stadt ist dabei, zur Schlafgemeinde herabzusinken“, befindet Holweck in ihrem Demissionsschreiben.

Bezeichnend sei zugleich, dass die Stadt zurzeit gerademal drei aktive Gemeindebeamte zähle, einen im technischen Dienst, einen Einnehmer und einen im Populationsbüro. Einen Gemeindesekretär habe man bereits seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Manche Kandidaten seien zwar zwischenzeitlich engagiert worden, hätten aber wegen Kooperationsschwierigkeiten mit dem jeweiligen Schöffenrat alsbald bereits wieder gekündigt.

Im Viandener Rathaus war das kommunalpolitische Geschäft in den vergangenen Jahren von vielen Querelen begleitet. Foto: Nico Muller

Momentan sei die Gemeinde denn auch außerstande, ihren Bürgern angemessene Dienste bereitzustellen und Projekte so zu leiten, dass sie zur Entwicklung der Stadt beitragen können. Stattdessen reihten sich interne Zwistigkeiten aneinander, bei denen die Stimme der einzigen Frau am Ratstisch ungehört geblieben sei.

Plädoyer für Frauenquote

„Ich glaube, dass eine einzelne Frau innerhalb eines Gemeinderats [...] ihrer Stimme kein Gehör verschaffen kann“, so Anne-Marie Holweck, die Innenministerin Taina Bofferding denn auch wärmstens die Einführung einer Frauenquote in den Gemeinderäten ans Herz legt.

Seitens der neuen Viandener Gemeindeführung zeigte sich Bürgermeister Claude Tonino am Mittwoch dagegen „mehr als erstaunt und auch etwas enttäuscht“ über das überraschende Demissionsgesuch von Rätin Anne-Marie Holweck.

Ich glaube, dass eine einzelne Frau innerhalb eines Gemeinderats [...] ihrer Stimme kein Gehör verschaffen kann Anne-Marie Holweck

Nach der Einsetzung des neuen Schöffenrats habe man sich geschworen, künftig gemeinsam mit dem Gemeinderat und dem Personal einen Neuanfang zu wagen und neue Wege der Zusammenarbeit einzuschlagen. Dass Anne-Marie Holweck der neuen Gemeindeführung diese Chance nicht zugestehe, sei schade, so Tonino, zumal man ihre Kompetenzen durchaus schätze.

Bürgermeister Tonino: „Vieles entbehrt jeder Grundlage“

Die Darstellungen Holwecks zur Lage der Gemeinde wollte der Bürgermeister am Mittwoch derweil nicht eingehender kommentieren. Im Gemeinderat werde man dies aber tun, sobald ihr Demissionsgesuch offiziell angenommen sei. Viele Vorwürfe und Behauptungen in dem Schreiben entbehrten nämlich jeder Grundlage, weshalb man nun auch eine angemessene Reaktion vorbereite, so Tonino.

Der neue Bürgermeister Claude Tonino zeigt sich enttäuscht, dass Anne-Marie Holweck dem frisch bestimmten Schöffenrat keine Chance geben will, sich mit einem Neuanfang zu beweisen. Foto: Guy Jallay

Wie dem auch sei, die Gemeinde Vianden bleibt damit scheinbar auch nach dem Führungswechsel bis auf Weiteres von den bösen Geistern der Vergangenheit bedrängt. Nachdem im vergangenen Sommer zunächst Joé Heintzen sein Schöffenamt zur Verfügung gestellt hatte, war im Dezember Bürgermeister Henri Majerus per Misstrauensvotum zum Rücktritt gezwungen worden.

Zu Komplementarwahlen wäre man durch den Rücktritt von Anne-Marie Holweck dennoch nicht verpflichtet, es sei denn der Gemeinderat spricht sich aus eigenem Antrieb dafür aus.