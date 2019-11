Unerwartet kommt es nicht: Nach Monaten des Rumorens hat der Gemeinderat Vianden am Freitag mit breiter Mehrheit die Budgetvorlage gekippt. Bürgermeister Henri Majerus steht vor dem Aus.

Vianden: Bürgermeister vor dem Aus

Am Ende stand Bürgermeister Henri Majerus mit seiner Stimme gänzlich allein: Bei den Gegenstimmen beider Schöffenkollegen und aller anderen Ratsmitglieder wurde am Freitagnachmittag im Gemeinderat Vianden der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr gekippt und ein Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister eingebracht. Dieser steht damit politisch vor dem Aus.



Unerwartet kam der Aufstand am Freitag allerdings nicht. Rumort hatte es in der Gemeinde bereits seit Monaten. Dennoch zeigte sich Majerus nach dem Votum menschlich enttäuscht, vor allem über die Beschuldigungen, die manche Personen ihm gegenüber erhoben hätten. Diese seien allesamt unhaltbar gewesen, so Majerus.

Bis spätestens in 20 Tagen muss es in Vianden nun nochmals zu einer Ratssitzung kommen, in der der Misstrauensantrag dann offiziell zur Abstimmung gebracht wird. Nach der Annahme muss sich dann ein neuer Schöffenrat zusammenfinden, um eine neue Budgetvorlage zu erarbeiten. An Herausforderungen mangelt es wohl nicht.