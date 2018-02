In Vianden hatte vor Kurzem ein Fahrer Riesenglück. Des Nachts geriet er mit seinem Wagen irrtümlicherweise auf einen stark abschüssigen Wanderweg. Eine Mauer und eine Laterne retteten ihm womöglich das Leben.

Vianden: Auto am Abgrund

(NiM) - Das gibt es nun wirklich nicht alle Tage zu sehen. In Vianden steckt ein Kleinwagen auf einem stark abschüssigen Wanderweg in der Nähe des Schlosses zwischen einer Mauer und einer Laterne fest. Wäre die Laterne nicht, der Wagen wäre mit Sicherheit dreißig Meter den Hang hinuntergerutscht und womöglich in die Rückseite eines Hauses gekracht.

Der Fahrer hatte einen Bekannten in dessen Haus beim Hockelsturm besucht. Als er im Verlaufe der Nacht wieder wegfahren wollte, hatte er wohl in angetrunkenem Zustand sozusagen die falsche Abfahrt gewählt und fuhr gleich elf Treppenabsätze eines Wanderwegs hinunter, bevor der Wagen zwischen Mauer und Laterne zum Stillstand kam.

Da ein Abschleppwagen unmöglich an den Unfallort gelangen kann, soll der Wagen in den kommenden Tagen mit Hilfe von Seilwinden geborgen werden.