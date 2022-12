Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um unausweichlichen Stress in der Vorweihnachtszeit.

Weihnachtsgazettchen

Verzweifelt in der Vorweihnachtszeit

Weihnachten – das Fest der Liebe, des Friedens und der Entspannung. Wer es glaubt, wird selig. Zumindest für mich ist die Weihnachtszeit nämlich mit allem anderen als Entspannung verbunden. Hauptsächlich in der Adventszeit steigt mein Blutdruck in die Höhe. Denn Geschenkekaufen, das Schmücken der Wohnung … All das raubt mir den letzten Nerv.

Bei einem Blick ins Archiv erwartete mich keine Überraschung. Bereits in der Vergangenheit beschäftigte ich mich in dem ein oder anderen Gazettchen mit meinen weihnachtlichen Sorgen. „Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit packt mich die Verzweiflung“, begann gar eine der Kolumnen. Ein Gefühl, das ich auch in diesem Jahr wieder teile. Denn Weihnachten naht unausweichlich und die Zahl der bereits gekauften Geschenke tendiert gegen null.

Traditionen und Bräuche ändern sich nur sehr langsam.

Alle Jahre wieder, wie man eben so schön sagt. Der Stress gehört für mich scheinbar fest zu Weihnachten dazu. Ohnehin ist das Fest reich an Traditionen und Bräuchen. Und die ändern sich naturgemäß nur sehr langsam. Der Christbaum, der Adventskalender, die Weihnachtsbeleuchtung und die Bescherung: Sie alle entstanden nicht von heute auf morgen. Und vor allem werden sie nicht von heute auf morgen verschwinden oder sich ändern.

Und deshalb kann ich mir eigentlich keine Vorwürfe machen. Denn all die Dinge, die mich in der Vorweihnachtszeit stressen, lassen sich ohnehin nicht so einfach ändern. Das zu späte Geschenkekaufen, der Stress beim Schmücken: Sie sind schlicht und einfach Teil meiner persönlichen Weihnachtstradition. Sie werden mich noch eine ganze Weile begleiten. Jedes Jahr aufs Neue.

