Verzauberte Haupstadt

Am Freitag und Samstag verwandelt sich die Hauptstadt in eine riesige Bühne. Fast 40 Straßenkünstler stellen dabei ihr Können unter Beweis und begeisterten Jung und Alt.









Laute Musik in allen Ecken, Kinder und Erwachsene, die fasziniert das Geschehen beobachten, und Touristen, die ihre Sightseeing-Tour durch die Hauptstadt spontan unterbrechen. Der Grund: Seit Freitagmittag bis in die späten Abendstunden verwandelt sich Luxemburg-Stadt zur diesjährigen Auflage des Straßenkunstfestivals „street a(rt)nimation“ in eine riesige Bühne.



So ziehen etwa Onil, der Drache, und sein jüngerer Bruder beim Spaziergang durch die Grand-Rue und die Rue des Capucins neugierige, und vor allem bei den Kindern ehrfürchtige Blicke auf sich, während die Grannies, Frau Vladusch oder der Luxemburger Jonn Happi für viel Gelächter sorgen ...