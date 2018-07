Der Jäger, der im Juli 2016 den Hund Balou erschoss, handelte laut Gericht fehlerhaft und unverantwortlich.

Verwaltungsgericht bestätigt Jagdscheinentzug

Der Jäger, der am 9. Juli 2016 in der Nähe von Nagem irrtümlicherweise den Hund Balou erschossen hatte, bleibt die nächsten fünf Jahre ohne Jagdschein. Das Verwaltungsgericht bestätigte damit die Entscheidung der Umweltministerin. Diese hatte dem Jäger den Jagdschein für die laufende Saison 2016/2017 entzogen und zudem erklärt, der betroffene Jäger dürfe während den fünf darauffolgenden Jahren keinen neuen Schein beantragen.



Der betroffene Jäger war am 24. Januar 2017 vom Polizeigericht Diekirch zu Geldstrafen verurteilt worden, dies nachdem er den Vorfall gestand. Zudem wurde seine Jagdwaffe eingezogen, das Justizministerium entzog dem Mann zudem den Waffenschein und die Genehmigung zum Tragen einer Jagdwaffe. Das Verwaltungsgericht verwies in seinem Urteil auf die besondere Schwere der Verfehlungen. So hatte der Jäger den tödlichen Schuss auf ein Geräusch hin abgegeben, dies ohne das Ziel vorher klar zu identifizieren. Dass der Hund sich dabei ohne Leine im Wald aufhielt, ändere nichts an der Verantwortung des Jägers, so das Gericht. jag