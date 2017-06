(dho) - In einer Hütte auf einem Grundstück in Leudelingen wurde eine Hündin mit zehn Welpen gefunden, welche in keinem guten gesundheitlichen Zustand waren.



Aufgefallen war die Hütte am Dienstag, als eine Übergabe des Grundstückes stattfand. Im Inneren konnten zwischen Dreck und Hundekot elf Tiere gefunden werden. Der Besitzer der Hütte wusste jedoch nichts davon und äußerte die Annahme, dass fremde Personen hier wohnen würden.



Noch am gleichen Tag bestätigte sich seine Vermutung. Zwei obdachlose Personen konnten auf dem Grundstück angetroffen werden. Diese gaben an, in der Hütte zu hausen und die Welpen zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen oder verschenken zu wollen.



Die Beiden wurden von den Beamten auf die gesetzlichen Bestimmungen der Tierhaltung aufmerksam gemacht und die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Die Tiere wurden beschlagnahmt.



Angetrunken auf dem Revier erschienen

Einen Tag später erschien die obdachlose Frau unter Alkoholeinfluss auf der Polizeidienststelle in Esch/Alzette und wollte die Hündin zurück haben. Obwohl die gesetzlichen Bestimmungen ihr erneut erklärt wurden, wollte sie diese nicht hinnehmen und beschimpfte die Beamten.



Auch ihr Begleiter, der ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand, betrat den Wartesaal der Dienststelle und belästigte die dort anwesenden Personen. Als er schließlich aggressiv gegenüber einem Polizisten wurde, wurde er von dem Beamten am Boden bewegungsunfähig gemacht. Da er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er in Arrest gebracht.