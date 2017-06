(miz) - Eine Polizeistreife konnte Denis Dumont in einem Café in der Rue de la Gare in Esch/Alzette festnehmen. Er wurde in die Haftanstalt zurückgebracht.



Der 48-jährige Dumont ist ein wegen Mordes verurteilter Strafgefangener, der von der Polizei gesucht wurde.



Am Samstagnachmittag war er wegen eines Arztbesuchs im Krankenhaus CHL, wo er sich während eines Toilettenbesuchs der Aufmerksamkeit seiner Gefängniswärter entziehen konnte.

