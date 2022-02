Nachdem er im Oktober 2019 einen tödlichen Unfall verursacht hatte, war ein Mann untergetaucht. Nun wurde er in Deutschland gefasst.

Nach Frontalkollision im Oktober 2019

Verursacher von tödlichem Unfall muss in Haft

Nachdem er im Oktober 2019 einen tödlichen Unfall auf der N10 verursacht hatte, war ein Mann untergetaucht. Nun wurde er in Deutschland gefasst.

(SH) - Am 10. Oktober 2019 war es gegen 12.30 Uhr auf der N10 zwischen Dillingen und Wallendorferbrück zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 55-jährige Frau verstarb in der Nacht nach der Frontalkollision im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.

Der Unfallverursacher war am 14. Mai vergangenen Jahres wegen fahrlässiger Tötung vom Bezirksgericht Diekirch zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ihm wird vorgeworfen, zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden zu haben und mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein.

Zum Zeitpunkt des Urteils war der Beschuldigte, Luis Manuel Bento dos Santos, auf freiem Fuß, dies, nachdem er im Dezember 2019 aus der Untersuchungshaft entlassen worden war. Da der 37-jährige Mann zunächst nicht auffindbar war, wurde im Juli 2019 ein europäischer Haftbefehl ausgestellt. Mit Erfolg, denn am 9. Februar konnte er nun in Deutschland festgenommen werden, dies nach einer Zusammenarbeit zwischen dem Luxemburger Fugitive Active Search Team (FAST) und der Zielfahndung Rheinland-Pfalz.

Derzeit ist der Mann in Deutschland inhaftiert, er soll aber nach Luxemburg ausgeliefert werden und hier den Rest seiner Haftstrafe absitzen.

