Der am Donnerstag auf dem CR133 verunglückte Motorradfahrer ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf.

Zeugenaufruf

Verunglückter Motorradfahrer vom Donnerstag verstorben

Der am Donnerstag auf dem CR133 verunglückte Motorradfahrer ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf.

(dme) – Am vergangenen Donnerstag war ein Motorradfahrer auf dem CR133 zwischen Wecker und Schorenshaff nach einem Sturz in einen abgestellten Traktor gerutscht. Das schwer verletzte Unfallopfer verstarb am Folgetag im Krankenhaus an der Schwere seiner Verletzungen.

Die Police Grand-Ducale bittet die Bevölkerung nun um alle zweckdienlichen Beobachtungen, besonders von zwei Autofahrer, welche vor dem Unfall hinter dem Motorrad fuhren.

Zeugen können sich bei der Polizeidienststelle Museldall unter der Telefonnummer 244 70 1000 oder per E-Mail (police.museldall@police.etat.lu) melden.

Verkehrsinfos auf unserer Serviceseite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.