Verteiler Senningerberg bis Montag gesperrt

Nadine SCHARTZ Wegen der Erneuerung der Dehnungsfugen im Bereich des Verteilers Senningerberg kommt es am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen.

Ab Freitag 21 Uhr bis zum Montag um 5 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer rund um den Verteiler Senningerberg Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen.

Wegen der Erneuerung der Dehnungsfugen in diesem Bereich wird die Autobahnausfahrt aus Richtung Gaspericher Kreuz (Autobahn A1) nach Senningerberg (Nationalstraße N1) komplett für den Verkehr gesperrt. Gleiches gilt für die Autobahnausfahrt aus Richtung Trier kommend (A1) und in Richtung Flughafen Findel.



Der Verkehr in Richtung Gaspericher Kreuz sowie nach Senningerberg (N1) wird über den Kreisverkehr am Flughafen zurück zum Verteiler Senningerberg sowie nach Senningerberg geleitet. Wer jedoch aus Richtung Trier kommt, wird via die Anschlussstelle Grünewald über die Autobahn A7 und den Verteiler Waldhof zurück über die A7 in Richtung Verteiler Senningerberg auf die A1 geleitet.

Auf der N1 läuft der Verkehr unterdessen nur über eine Fahrbahn und wird über eine Ampelanlage geregelt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.