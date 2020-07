Verteiler Düdelingen-Büringen einspurig befahrbar

Die Arbeiten am Kreisverkehr sind durch die Ausgangsbeschränkungen und dem damit verbundenen Baustopp in Verzug geraten.

2016 haben die Arbeiten begonnen und nun ist er als Kreisverkehr befahrbar: Die Rede ist vom Verteilerkreis Düdelingen-Büringen. Seit einigen Tagen wird der Verkehr einspurig durch die neue Autobahnauffahrt geleitet.

Der „Echangeur Dudelange-Burange“ mit Blick auf das „Staatslabo“:







Dem Echangeur Dudelange-Burange kommt eine wichtige Rolle in der Verkehrsführung zu, bindet er doch den Nordteil von Düdelingen, den Südteil von Bettemburg sowie das Laboratoire National de Santé (LNS) und den CFL Multimodal-Hub an die Autobahn A13 an ...