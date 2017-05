(mth) - Ein 53-jähriger Belgier, der im Oktober 2013 seine Ehefrau mit einem Messer am Hals verletzte, bekam am Mittwoch am Appellationshof einen bedeutenden Strafaufschub. Statt der 20-jährigen Haftstrafe, die in erster Instanz gegen ihn verhängt wurde, muss der Mann nun nur noch zwölf Jahre absitzen, davon fünf auf Bewährung.

Vor der Bluttat am 1. Oktober 2013 in Oberkorn hatte der Täter offenbar eine größere Menge an Alkohol konsumiert. Er hatte seine Frau unvermittelt mit einem Messer angegriffen und derart schwer am Hals verletzt, dass diese wiederbelebt und notoperiert werden musste. Das Opfer hatte den Angriff nur knapp überlebt.