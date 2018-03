Mehrmals hatte ein mittlerweile 65-jähriger Mann 2016 in Bous Mädchen unter 16 Jahren angesprochen und zu ihm ins Auto eingeladen. Nun musste er sich wegen sexueller Belästigung und versuchter Entführung vor Gericht verantworten.

Versuchte Entführung: Haftstrafe gefragt

Sophie Hermes Mehrmals hatte ein mittlerweile 65-jähriger Mann 2016 in Bous Mädchen unter 16 Jahren angesprochen und zu ihm ins Auto eingeladen. Nun musste er sich wegen sexueller Belästigung und versuchter Entführung vor Gericht verantworten.

Ein älterer Mann habe sie mehrmals belästigt und verfolgt. Mit diesen Worten wandten sich mehrere Schülerinnen aus Bous Anfang Sommer 2016 an ihre Lehrerin. Diese nahm die Sorgen der Mädchen ernst und gab die Beschwerden an die Polizei weiter.

Den Beamten erklärte ein Mädchen, sie und ihre Freundinnen seien auf dem Nachhauseweg von dem Mann verfolgt worden, er hätte sie jedoch nicht angesprochen. Ein weiteres Mädchen hatte den Mann nicht bemerkt, eine Dritte belastete ihn jedoch stark. Ihr zufolge soll er sie nicht nur bis nach Hause verfolgt haben, er soll auch zwei Mal vor ihrer Tür gestanden und geklingelt, sie ein Mal angesprochen und sie ein weiteres Mal mit der Hand genommen und darum gebeten haben, in seinen Wagen einzusteigen. Ohne Erfolg.

Da die Mädchen das Kennzeichen notiert hatten, schloss die Polizei schnell auf den Verdächtigen, Johny B.. Dieser war den Beamten nicht unbekannt, denn bereits im März war eine Beschwerde eingegangen. Damals soll der 65-Jährige zwei 14-jährige Mädchen an einer Bushaltestelle angesprochen haben. Im weiteren Verlauf des Gespräches soll er sexuelle Anspielungen gemacht haben und den Mädchen dann erst 500, später 1 000 Euro angeboten haben, damit diese zu ihm ins Auto steigen. Eines der Mädchen hatte den Vorfall gefilmt.

„Wie kann man nur so lügen?“

Gestern musste sich der Mann nun wegen sexueller Belästigung und versuchter Entführung vor Gericht verantworten. Dabei erklärte er, er könne sich nicht an alle Details erinnern, auch weil er zuvor in einer Gaststätte Alkohol getrunken hätte. Die Absicht, Geschlechtsverkehr mit den Mädchen zu haben, hätte er jedoch nicht gehabt. Dies sei auch nicht möglich, da er seit zehn Jahren impotent sei. Wie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft jedoch hervorhob, hatte er beim Untersuchungsrichter noch anders geklungen. Damals habe er gesagt, dass er nicht vorgehabt hätte, den Mädchen Geld zu geben. Hätten sie jedoch eingewilligt, ihn zu begleiten, „hätte es ein schlechtes Ende nehmen können.“ Was genau dies bedeuten soll, blieb offen.

Den Vorfall von Mai 2016 stritt Johny B. unterdessen ab. Er habe nie ein Mädchen an der Hand genommen. „Wie kann man nur so lügen?“, versuchte er, das Mädchen in Missgunst zu bringen. Einen Grund, warum er die beiden anderen jungen Mädchen überhaupt angesprochen hatte, konnte er zunächst nicht geben, sprach dann jedoch vom Alkohol.

Tatsache ist, dass der 65-Jährige seit Jahren übermäßig viel Alkohol trinkt. Wie ein psychiatrischer Gutachter erklärte, sei er verheiratet gewesen, die Beziehung sei jedoch wohl auch aufgrund seines exzessiven Alkoholkonsums in die Brüche gegangen.



Erste Chance verspielt



Er sei zwar wohl fähig, zu funktionieren, könne jedoch nicht unterscheiden was erlaubt ist und was nicht. Deshalb sei er zum Tatzeitpunkt auch nur eingeschränkt schuldfähig gewesen. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte eine vierjährige Haftstrafe, die zur Hälfte unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt werden könne, sowie eine Geldstrafe.

Eine erste Bewährungschance hat der 65-Jährige bereits verspielt. Er war unter Auflagen von der Untersuchungshaft verschont worden, hielt sich dann jedoch weder an seine Therapie noch von Kindern fern. Im September vergangenen Jahres ging es deshalb für den Angeklagten nach Schrassig. Das Urteil ergeht am 29. März.

