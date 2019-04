Die Polizei kontrolliert dieser Tage gezielt Motorradfahrer und deren Maschinen. Aufmerksam auf die Gefahren der Straßen soll zudem eine neue Aufklärungskampagne machen.

Verstärkte Motorrad-Kontrollen der Polizei

Die Polizei kontrolliert dieser Tage gezielt Motorradfahrer und deren Maschinen. Aufmerksam auf die Gefahren der Straßen soll zudem eine neue Aufklärungskampagne machen.

(rc) - Pünktlich zum Auftakt der Motorradsaison lanciert die Polizei ihre neue Verkehrssicherheitskampagne "D'Strooss ass keng Rennstreck". Mit dem Slogan "Den Doud hannert der Kéier" – also "Der Tod hinter der Kurve" – will die Polizei Zweiradfahrer auf die Gefahren aufmerksam machen, die auf den Straßen lauern.

Allein im vergangenen Jahr sind acht Motorradfahrer auf Luxemburger Straßen ums Leben gekommen, wie regelmäßig auf den Informationstafeln der Autobahnen angezeigt wird.

Zusätzlich zur Kampagne führen die Beamten auch regelmäßig spezifisch auf Motorradfahrer gezielte Verkehrskontrollen durch.

So wurde am Mittwochnachmittag von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr in Diekirch in der Route d'Ettelbruck eine größere Verkehrskontrolle in Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung durchgeführt. Insgesamt 16 Beamte waren daran beteiligt.

Ziel war es, den Zustand der vorbeifahrenden Motorräder zu prüfen, da laut Polizei besonders zu Beginn der Saison einige Sicherheitsvorkehrungen seitens der Fahrer zu treffen sind.

Während der Kontrolle wurden ebenfalls die Fahrzeugpapiere der Fahrer geprüft. Insgesamt gab es 25 Verkehrsverstöße. In zwei Fällen wurde Protokoll erstellt.