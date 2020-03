Verschmutzung von Drosbach und Alzette: Grau und trüb

In Gasperich wurde am Mittwoch die Drosbach und so auch die Alzette verschmutzt - nicht ohne bleibende Folgen.

Am Donnerstag zeigen sich in der Drosbach im hauptstädtischen Viertel Gasperich noch die Spuren, die die Ereignisse vom Tag zuvor hinterlassen haben: Das Wasser des Bachs ist grau und trüb. Denn in der Nacht auf Mittwoch oder am Mittwochmorgen ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Mischung aus Bohrschlamm und Wasser in die Drosbach gelangt. Das Gewässer ergießt sich in die Alzette, sodass die Verschmutzung auch in dem Fluss zu sehen war.



In Höhe der künftigen Fußgängerbrücke in Cloche d’Or soll das Bodenmaterial aus einem Absetzbecken einer Baustelle in die Drosbach gelangt sein ...