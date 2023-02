In der Beckericher Biogasanlage kam es am Samstag zu einem technischen Problem. In Niederpallen findet derzeit ein Großeinsatz statt.

Lokales 11

Ausmaß noch unklar

Verschmutzung durch Biomasse in der Attert

(lm) - Am Samstag kam es in der Beckericher Biogasanlage zu einem technischen Problem, das dazu führte, dass Biomasse falsch deponiert wurde. Wie RTL berichtet, sei ein Rohr gebrochen, woraufhin die Masse sich auf einem Feldweg und im Graben ausbreiten konnte.

11 Zahlreiche Rettungskräfte waren am Samstag vor Ort aktiv. Foto: Marc Wilwert

Zahlreiche Rettungskräfte waren am Samstag vor Ort aktiv. Foto: Marc Wilwert

Der Vorfall habe in Niederpallen an der Attert einen Großeinsatz ausgelöst, wie es weiter heißt. Die Naturverwaltung, das Wasserwirtschaftsamt, Sidero, das CGDIS sowie die Polizei seien vor Ort. Über das Ausmaß der Verschmutzung könne man aktuell noch nichts sagen.

