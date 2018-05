Das Opfer stand bei der Tat derart unter Schock, dass es immer wieder in Ohnmacht fiel. Die beiden mutmaßlichen Vergewaltiger sprechen allerdings von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr.

Verschleppt und vergewaltigt

Steve REMESCH Am Dienstag wurde der Prozess gegen zwei Männer im Alter von 29 und 38 Jahren eröffnet, denen vorgeworfen wird, in einem Hinterhof in Hollerich eine 43-jährige US-Amerikanerin vergewaltigt zu haben.

Als die Frau zu sich kam, lag ein Mann auf ihr und war dabei sie zu vergewaltigen. Dann wurde sie wieder ohnmächtig. Es sollten weitere Vergewaltigungen folgen. Ein zweiter Mann hielt sie fest. Nun müssen sich zwei der Tat dringend verdächtige Männer vor Gericht verantworten. Ihnen wird neben Vergewaltigung auch Freiheitsberaubung, Körperverletzung, gewaltsamer Diebstahl und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen.



An sehr viel kann sich das Opfer nicht mehr erinnern. Die 43-jährige Amerikanerin war am 15. September 2016 kurz nach 19 Uhr vom Bahnhof in Richtung Hollerich unterwegs, als sie unweit einer Tankstelle in der Nähe der Rue de de la Fonderie von einem Mann angesprochen wird, der sie um ein Feuerzeug bittet. Dann, bevor sie antworten kann, packt sie ein anderer Mann von hinten und hält ihr den Mund zu.



Ein Schlag auf den Kopf

An das, was dann geschieht kann sie sich nicht erinnern. Sie ist ohnmächtig. Später wird ein Arzt eine Wunde feststellen, die aller Wahrscheinlichkeit nach von einem brutalen Schlag auf den Kopf stammt. Die Ermittlungen ergeben, dass die Angreifer die Frau wohl aus der Rue de Hollerich in die Rue de Strasbourg zerren und in einen Hinterhof, hinter das ehemalige Geschäftsgebäude eines Mobilfunkanbieters. Hier wird sie während zwei Stunden festgehalten und vergewaltigt. Die Frau steht dabei so heftig unter Schock, dass sie immer wieder ohnmächtig wird.



„Als ich zu mir kam, wusste ich nicht sofort, was gerade geschah“, erzählt die Frau im Zeugenstand. „Als ich es verstand, versuchte ich ihn wegzudrücken und flehte ihn an aufzuhören.“ Doch der Mann hört nicht auf. Als der zweite Mann sie ebenfalls vergewaltigt, ist der Schmerz noch größer. Dieser sei noch brutaler gewesen als der erste, schildert das Opfer. Halb nackt und bewusstlos lassen die Täter die Frau schließlich in dem Hinterhof zurück.



Bevor sie gehen, stehlen sie das Telefon des Opfers, eine Sonnenbrille, 25 Euro und einen Chèque-repas. Dieser Essensgutschein wird bei den Ermittlungen eine entscheidende Rolle spielen. Denn er ist es, der die Ermittler auf die Spur der beiden Angeklagten führt. Die beiden Männer hatten nämlich um 21.36 Uhr versucht, mit dem Scheck eine Flasche Whisky an der rund 150 Meter entfernt liegenden Tankstelle zu bezahlen. Und auf den Videobildern der Überwachungskameras sind die Männer deutlich zu erkennen.



Täter stark alkoholabhängig



Sowohl Marcel T. als auch Gheorghe S. sind in der heimischen Obdachlosenszene bekannt. Erstgenannter ist einem psychologischen Gutachter zufolge schwer alkoholabhängig. Der Zweite zeichne sich dadurch aus, dass er kriminelle Taten stark banalisiere, meinte der Experte.



Da das Opfer erst einen Tag nach der Tat – noch immer völlig unter Schock, wie ein Polizist berichtet – Anzeige erstattet und sich gründlich gewaschen hatte, konnten an ihr keine fremden Körperflüssigkeiten festgestellt werden. An ihrer Kleidung und am Tatort konnten allerdings sehr wohl DNS-Spuren gesichert werden.



Einvernehmlicher Sex



Vor Gericht erklärte der 29-jährige Gheorghe S. gestern bei der Frage nach dem Schuldbekenntnis zum Verhandlungsbeginn, es habe lediglich einvernehmlichen Sex zwischen ihm und dem Opfer gegeben. Sein 38-jähriger Mitangeklagter betonte, er habe die Frau nicht angefasst.



Als Marcel T. zum Ende der Sitzung als Beschuldigter angehört wurde, behauptete er, er habe die Frau zunächst an einer Mauer vor einem Kebab-Restaurant in der Rue de Hollerich gesehen. Sie habe ihm zugelächelt und ihm Zeichen gemacht, dass sie gerne einen Schluck aus seiner Whisky-Flasche hätte. Dem habe er ihr stattgegeben. Und danach sei die Frau ihm und seinem Kumpel einfach bis in den Hinterhof gefolgt und habe sich dort auf eine Matratze gesetzt. Gheorghe S. habe dann einvernehmlich Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt. Im Anschluss sei die Frau ihnen dann auch wieder zur Tankstelle gefolgt.

Guter Rat von der Richterin



Davon, dass die vorsitzende Richterin ihm verdeutlichte, dass die Frau dann allerdings wohl auch auf den Bändern der Videoüberwachung zu sehen sein müsste, seine Geschichte eine Menge Widersprüche aufweise und zudem im krassen Gegensatz zur Spurenlage stehe, ließ der Angeklagte sich scheinbar nicht beeindrucken. Die Richterin legte ihm ans Herz, seine Darstellung der Geschehnisse noch einmal bis zur Sitzung am Mittwoch zu überdenken. Dann wird auch Gheorghe S. angehört. Nach den Plädoyers wird der Prozess dann mit dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft abgeschlossen.