Nachdem Großherzog Jean am vergangenem Wochenende mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden war, geht es ihm wieder schlechter.

Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Großherzog Jean

Nachdem Großherzog Jean am vergangenem Wochenende mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden war, geht es ihm wieder schlechter.

Wie der großherzogliche Hof am Ostersonntag gegen 17.30 Uhr mitteilt, hat sich der Gesundheitszustand von Großherzog Jean seit Samstag Abend deutlich verschlechtert. Die gesamte großherzogliche Familie hat sich um das Bett von Großherzog Jean versammelt, heißt es in einem Schreiben an die Presse:

LE MARÉCHALAT DE LA COUR COMMUNIQUE

L’état de santé de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean s’est sensiblement dégradé depuis hier soir. Toute la famille grand-ducale est réunie au chevet du Grand-Duc Jean.

Luxembourg, le 21 avril 2019

Am Dienstagabend hatte der großherzogliche Hof mitgeteilt, dass es dem Großherzog wieder besser ging. Er war allerdings zur Beobachtung noch im Krankenhaus geblieben. Der Vater von Großherzog Henri ist 98 Jahre alt.