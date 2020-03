Am 12. März 2019 hat sich ein bewaffneter Mann in einem Mehrfamilienhaus in Cessingen verschanzt. Ein Jahr später sind die Untersuchungen in dem Fall noch immer nicht abgeschlossen.

Lokales 10

Verschanzter Polizist in Cessingen: Kein Prozess in Sicht

Am 12. März 2019 hat sich ein bewaffneter Mann in einem Mehrfamilienhaus in Cessingen verschanzt. Ein Jahr später sind die Untersuchungen in dem Fall noch immer nicht abgeschlossen.

(str) - Drei Stunden lang war das Zentrum von Cessingen am 12. März 2019 hermetisch von der Polizei abgeriegelt worden. Ein Mann, der im Besitz von Langwaffen war, hatte sich nach einem Beziehungsstreit in einem Mehrfamilienhaus verschanzt und Zeugen zufolge gedroht, sich selbst in dem Gebäude in die Luft zu sprengen. Im Nachhinein wurde bekannt: Der Täter ist ein Polizeibeamter.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Obwohl der Sachverhalt auf den ersten Blick einfach erscheint, ist auch ein Jahr nach der Tat kein Prozess in Sicht. Wie die Pressestelle der Justiz auf Nachfrage hin mitteilt, sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 . Foto: Guy Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. . Foto: Guy Wolff . Foto: Guy Wolff . Foto: Guy Wolff . Foto: Guy Wolff . Foto: Guy Wolff . Foto: Guy Wolff

So weit bekannt, hatten Verhandlungsführer der Polizei an jenem Tag das Gespräch mit dem Mann gesucht. Als dieses schließlich abbrach, stürmte ein Sondereinsatzkommando die Wohnung an der Kreuzung des Chemin de Roedgen mit der Rue de Cessange.

Der Täter wurde bewusstlos auf dem Boden liegend aufgefunden und sofort notärztlich versorgt. Beim Zugriff selbst gab es keine Verletzten. Später war in Erfahrung zu bringen, dass nicht näher benannte gesundheitliche Probleme des Mannes bei der Tat eine Rolle gespielt haben sollen. Er wurde zunächst stationär in einem Krankenhaus behandelt.