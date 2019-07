Das Rauchverbot an Spielplätzen, Sportstätten und in Fahrzeugen wird nicht immer respektiert. In zwei Jahren wurden 45 Anzeigen erstattet, zudem kam es zu 13 Bußgeldern.

Verschärftes Rauchverbot nicht überall eingehalten

Das Rauchverbot an Spielplätzen, Sportstätten und in Fahrzeugen wird nicht immer respektiert. In zwei Jahren wurden 45 Anzeigen erstattet, zudem kam es zu 13 Bußgeldern.

(SH) - Seit rund zwei Jahren besteht ein Rauchverbot auf Spielplätzen, Sportgeländen, auf denen Nachwuchssportler unter 16 Jahren trainieren, sowie in Fahrzeugen, in denen sich Kinder unter zwölf Jahren befinden.



Respektiert wird das Rauchverbot jedoch nicht immer. Wie François Bausch, Minister für Innere Sicherheit, in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Mars di Bartholomeo (LSAP) erklärt, wurde seit der Gesetzesänderung im Juni 2017 deshalb in 45 Fällen Anzeige erstattet. 15 Anzeigen gingen 2017 ein, 21 im Vorjahr und neun seit Beginn dieses Jahres. Die Staatsanwaltschaft muss hier über die Folgen entscheiden. Zugleich wurden seitens der Polizei 13 Bußgelder ausgestellt.



Wie Bausch weiter ausführt, werden von den Ordnungskräften sporadische Kontrollen durchgeführt, dies auf Eigeninitiative oder als Reaktion auf Beschwerden die eingehen. Die Polizei verfüge jedoch über keine Statistiken.