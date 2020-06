Das Ausmaß der Vermüllung in Naturschutzgebieten veranlasst die Naturverwaltung zum Handeln. Wer künftig erwischt wird, muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Vermüllung: Kontrollen in Naturschutzgebieten

Nachdem in den vergangenen Wochen wiederholt erhebliche Müllmengen in Naturschutzgebieten aufgefunden wurden, hat die Naturverwaltung jetzt Kontrollen angekündigt. Wie das Umweltministerium mitteilt, würden diese Kontrollen in Zusammenarbeit mit der Polizei durchgeführt.

Sie beziehen sich auf die Verbote und Einschränkungen, die in diesen Gebieten festgelegt sind. Dazu gehören das Verbot von offenem Feuer, das Grillen, das Entsorgen von Müll, das Abhalten unangemeldeter Partys, das Übernachten im Freien sowie die Zerstörung von Biotopen und Lebensräumen.

Laut Umweltministerium hätten diese Aktivitäten in den letzten Wochen ein erhebliches Ausmaß angenommen. "Trotz einer Aufklärungskampagne in den sozialen Medien, welche auf die Hintergründe der einzelnen Verbote hinwies, hat sich die Lage bisher nicht gebessert. Deshalb sind Kontrollen jetzt unumgänglich", so Laurent Schley, beigeordneter Direktor der Naturverwaltung. Diese würden auch abends und nachts durchgeführt werden, zum Einsatz kommen sowohl Polizeibeamte als auch Beamte der Naturverwaltung und die zuständigen Revierförster.

Naturschutzgebiete sind einheitlich gekennzeichnet, die Piktogramme erläutern, was erlaubt ist und was nicht. Pierre Matgé

Das Umweltministerium beruft sich dabei auf Artikel 15 und Artikel 17 des Naturschutzgesetzes. Dort wird explizit aufgeführt, dass in sämtlichen Schutzgebieten Freizeitaktivitäten, die Lärm oder Müll produzieren oder einen anderen negativen Impakt auf die natürliche Umwelt haben, untersagt sind.

"Derjenige, der erwischt wird, riskiert laut Gesetz eine Strafanzeige", so Schley. Dann können durchaus empfindliche Geldstrafen fällig werden. Laut Schley wolle man es aber in Bagatellfällen bei mündlichen Verwarnungen belassen. Laut Schley verhalte sich der Großteil der Menschen in der Natur vernünftig. Aber es gebe halt immer schwarze Schafe.

Das Problem der Vermüllung der Natur hatte während den Corona-Augangsbeschränkungen drastisch zugenommen. So wurden insbesondere das Schutzgebiet der Baggerweiher in Remerschen, die Haardt in Düdelingen sowie das Gebiet um Ellergronn und Lallengerbierg in Esch/Alzette stark verschmutzt. Naturschutzgebiete sind seit kurzem mit einer einheitlichen Beschilderung gekennzeichnet. Sie stehen meist an den Hauptzufahrtswegen, Piktogramme erläutern dort was genau erlaubt ist und was nicht. Die genaue Abgrenzung der geschützten Gebiete kann man auch im Geoportal online einsehen.

