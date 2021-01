Seit dem 11. Januar wurde ein 17-Jähriger vermisst. Nun wurde er wohlauf in Esch/Sauer angetroffen.

Vermisster 17-Jähriger wohlauf wieder aufgetaucht

Seit dem 11. Januar wurde ein 17-Jähriger vermisst. Nun wurde er wohlauf in Esch/Sauer angetroffen.

Seit dem 11. Januar wurde ein 17-Jähriger vermisst. Zuletzt war er in Hellingen gesehen worden. Am Sonntagmorgen meldet die Polizei, der junge Mann sei am Samstagabend wohlauf in Esch/Sauer angetroffen worden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.