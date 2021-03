Der 14-jährige Junge aus Bartringen könnte sich in Luxemburg-Stadt oder Ettelbrück aufhalten.

Vermisstenmeldung: Wo ist Wilson Souza Fonseca?

Der 14-jährige Junge aus Bartringen könnte sich in Luxemburg-Stadt oder Ettelbrück aufhalten.

(C.) - Seit Freitagabend, 12. März, wird der 14-jährige Wilson Souza Fonseca vermisst. Der Junge, der in Bartringen wohnt, wurde zuletzt gegen 19.25 Uhr gesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass er sich in Luxemburg-Stadt oder Ettelbrück aufhalten könnte.

Wilson ist ca. 1,70 Meter groß, von normaler Statur, trägt vermutlich eine graue Jogginghose, eine blaue Jacke und blaue Schuhe. Er hat im linken Ohr ein Piercing.

Wer Informationen über den Verbleib des Jungen hat, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Luxemburg unter der Rufnummer +352-244 401 000 oder per E-Mail Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu zu melden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.