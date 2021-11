Die 16 Jahre alte Angela Julia Spinelli wurde zuletzt am 1. November gesehen.

Zeugenaufruf

Jugendliche aus Winseler vermisst

Die 16 Jahre alte Angela Julia Spinelli wurde zuletzt am 1. November gesehen.

Die 16-jährige Angela Julia Spinelli aus Winseler wird seit dem 1. November vermisst. Gegen 19.30 Uhr hatte sie den Bus von Redingen nach Winseler an einer nicht bekannten Haltestelle verlassen.

Angela Julia Spinelli hält sich möglicherweise im Süden des Landes auf. Foto: Polizei

Die vermisste Jugendliche ist 1,69 m groß, schlank, hat langes bordeauxrotes Haar. Sie spricht Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einer schwarzen „Nike“-Jogginghose, einer grünen „Nike“ Weste und weiß-schwarzen „Nike“ Schuhen bekleidet. Die Minderjährige könnte sich im Raum Esch/Alzette oder Petingen aufhalten.



Hinweise, die zur Auffindung der vermissten Minderjährigen beitragen können, sind an die Polizei - Commissariat des Ardennes per Tel.: (+352) 244891000 oder per E-Mail: police.ardennes@police.etat.lu weiterzuleiten.

