Vermisstenmeldung

56-Jährige aus Itzig seit Samstag vermisst

(jwi) - Die 56-jährige Maria Joao Fernandes aus Itzig wird vermisst. Sie wurde zuletzt am Samstag gegen 16 Uhr in Luxemburg-Kirchberg gesehen, meldet die Polizei.

Foto: Polizei

Die Frau hat braune Haare und braune Augen, ist etwa 1.60 groß, von normaler Statur und trägt vermutlich eine schwarze Hose sowie einen Rucksack. Ein weiteres äußerliches Merkmal sei eine Narbe im Gesicht, heißt es.

Alle zweckdienlichen Hinweise zum Aufenthaltsort sind unverzüglich an die Polizeidienststelle Luxemburg zu richten, dies über die Telefonnummer +352 244 40 1000 oder die E-Mail: Police.Luxembourg@police.etat.lu.

