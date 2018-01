(m.r.) - Seit Sonntag wird die 16-Jährige Melisa Celebic vermisst. Sie ist ungefähr 1,60 Meter groß, hat schulterlange, braune Haare und trägt eine Zahnspange.

Informationen zur Vermissten können an die Polizei in Düdelingen (24469-500) oder an den Polizeinotruf 113 weitergegeben werden.