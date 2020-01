Der 14-jährige Jonathan Sanguannam aus der Hauptstadt wird seit Dienstagmorgen vermisst.

Vermisstenmeldung: 14-Jähriger verschwunden

Der 14-jährige Jonathan Sanguannam aus der Hauptstadt wird seit Dienstagmorgen vermisst.

(sas) - Der 14 Jahre alte Jonathan Sanguannam aus Luxemburg-Stadt wird seit Dienstagmorgen vermisst, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilt. Er wurde zuletzt in seinem Zuhause in der Hauptstadt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt trug der Jugendliche die hier abgebildete Kapuzenjacke der Marke Nike.

Foto: Polizei

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, soll sich bei der Polizeidienststelle in Mersch unter der Nummer 24490-1000 oder unter der Notrufnummer 133 melden.