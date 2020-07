Vermisstenfall Baby Bianka: Staatsanwaltschaft will Mutter anklagen

Fünf Jahre nach dem Verschwinden eines Säuglings in Linger will die Staatsanwaltschaft die Mutter nun vor Gericht stellen.

Fünf Jahre nach dem Verschwinden eines Säuglings in Linger will die Staatsanwaltschaft die Mutter nun vor Gericht stellen.

(str) - Seit Ende 2019 sind die Ermittlungen im Vermisstenfall Baby Bianka abgeschlossen. Aufgeklärt ist der Fall noch nicht. Denn bislang konnte nicht nachvollzogen werden, was mit dem neun Tage alten Säugling geschehen ist.

Die Staatsanwaltschaft wird dennoch demnächst vor einer Ratskammer eine Anklage gegen die Mutter des vermissten Mädchens einbringen. Dabei sind Tatvorwürfe gegen Sarah B. weit gefächert: vom Kindesentzug bis hin zum Kindsmord. Der Ratskammer obliegt es dann, zu entscheiden, ob das Ermittlungsdossier in den Anklagepunkten stichhaltig genug ist, um einen Prozess gegen die Beschuldigte zu führen.

Die Staatsanwaltschaft beantragt demnach, einen Prozess gegen Sarah B. vor einer Kriminalkammer führen zu können, wo diese sich für das Verschwinden ihres Neugeborenen verantworten soll. Das teilt die Staatsanwaltschaft an diesem Donnerstag mit und nennt weitere Details zum Verlauf der Ermittlungen - die so bislang nicht bekannt waren.



Bianka B., die am 6. Juni 2015 geboren wurde, gilt offiziell seit dem 2. Juli 2015 als vermisst. An diesem Tag will die Jugendschutzabteilung der regionalen Kriminalpolizei aus Esch/Alzette das Kind zu dessen Schutz auf Anweisung eines Jugendrichters in Fürsorge unterbringen. Doch die Beamten können das Kind nicht antreffen.

Zeugenhinweis für Anklage entscheidend

Am 3. Juli 2015 leitet die Staatsanwaltschaft dann Ermittlungen wegen Kindesentzugs gegen die Mutter ein, da diese den Beamten weder den Säugling übergeben, noch Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen will.

Am 9. Juli 2015 werden die Ermittlungen auf die Tatbestände der Kindstötung, des Mordes, des Totschlags, der Verletzung der Rechte des Kindes und der Kindesvernachlässigung erweitert. Hintergrund für diese Entscheidung ist die Beobachtung eines Zeugen.

Dieser hat Mutter und Säugling am 15. Juni - also neun Tage nach dessen Geburt - zu den Weihern zwischen Petingen und Linger gehen sehen. Später kehrte die Mutter ohne das Kind zurück. Trotz umfangreicher Suchaktionen und monatelanger Ermittlungsmaßnahmen fehlt weiterhin jede Spur von Baby Bianka.

