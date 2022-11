Durch Zufall stießen die Ermittler auf eindeutige Spuren und zwei Tatverdächtige. Jetzt sitzt die Cousine der Vermissten in Haft.

Nach Verkehrskontrolle

Vermisste Saarländerin offenbar tot in Frankreich gefunden

Die seit September vermisste Saarländerin Lieselotte S. ist wahrscheinlich tot. Französische Ermittler fanden am Wohnsitz ihrer Cousine im Département Moselle einen Leichnam, bei dem es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die 74-jährige Frau aus dem saarländischen Heusweiler handelt. Das berichtet am Mittwoch unter anderem der Saarländische Rundfunk.

Polizei kommt per Zufall möglichem Mordfall auf die Spur Bei einer Verkehrskontrolle fanden die Beamten Wertsachen, die einer seit September vermissten 74-jährigen Saarländerin gehören.

Nach ihr war seit Ende Oktober eine Öffentlichkeitsfahndung im Gange. Frau S. war im September mit ihrer 66-jährigen Cousine im Schwarzwald in Urlaub gewesen, danach Anfang Oktober noch einmal von Zeugen im Saarland gesehen worden, seitdem galt sie als vermisst. Am Dienstag fand die Polizei bei einer Verkehrskontrolle zufällig im Auto der Cousine Wertsachen und Papiere, die der Vermissten zuzuordnen waren. Daraufhin wurde ihr Anwesen in Lothringen durchsucht, offenbar mit Erfolg. Gegen die 66-jährige Frau und ihren 44-jährigen Sohn wurde Haftbefehl erlassen.

Die französische Polizei führt die Ermittlungen, der Leichnam, der noch nicht endgültig identifiziert ist, soll auch in Frankreich obduziert werden.

