Vermisste Person wiedergefunden

Rimantas Suslavicius wurde am Dienstagnachmittag vermisst. Am Abend konnte er angetroffen werden

(SH) - Rimantas Suslavicius wurde seit Dienstagmittag vermisst. Der 43-jährige Mann war in einem Krankenhaus in Luxemburg-Stadt hospitalisiert. Dieses hatte er gegen Mittag verlassen, obwohl er dringend medizinische Hilfe benötigt.

Am späten Abend hob die Polizei die Vermisstenmeldung auf, nachdem man den Mann in einer sozialen Übernachtungseinrichtung angetroffen hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

