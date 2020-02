Die 76-jährige Gisèle Peiffer ist tot. Ihr Leichnam wurde am Freitag gefunden.

Vermisste Gisèle Peiffer tot aufgefunden

(SH) - Seit dem 3. Februar war Gisèle Peiffer vermisst worden. Nun gibt es traurige Gewissheit: Die 76-jährige Frau wurde am späten Freitagvormittag tot zwischen Hünsdorf und Prettingen aufgefunden.

Nachdem es am Mittwoch in Walferdingen zu einer Suchaktion gekommen war, wurde diese am Freitag fortgesetzt. 70 Polizeianwärter und Beamte des Service de police judiciaire waren an der Aktion beteiligt.

Walferdingen: Alzette nach vermisster Frau aus Gasperich abgesucht Am Mittwochmittag wurde der Fluss Alzette bei Walferdingen, sowie die umliegenden Uferböschungen, nach Hinweisen auf die vermisste Gisèle Peiffer abgesucht. Bis zum Abend blieb die jedoch Suchaktion erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft Luxemburg hat eine Autopsie angeordnet, um die genaue Todesursache herauszufinden.

