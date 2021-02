Seit Freitag wurde eine 16-Jährige vermisst. Am Dienstag kehrte sie unversehrt nach Hause zurück.

Vermisste 16-Jährige wieder aufgetaucht

Seit Freitag wurde eine 16-Jährige vermisst. Am Dienstag kehrte sie unversehrt nach Hause zurück.

(SH) - Eine 16-Jährige wurde am Montag als vermisst gemeldet, nachdem sie zuletzt am Freitag gegen 15 Uhr in der Avenue Victor Hugo in Luxemburg-Limpertsberg gesehen worden war. Am Dienstagmorgen ist die Jugendliche wohlbehalten wieder zu Hause aufgetaucht.

