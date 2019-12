Eine 29 Jahre alte Frau wird im Großherzogtum vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 17.30 Uhr am Samstag in Luxemburg-Stadt gesehen.

Vermisst: 29-jährige Brenda Tacchi

(sas) - Die 29-jährige Brenda Tacchi wird seit Samstagnachmittag vermisst. Laut Polizei trägt die junge Frau vermutlich schwarze Leggings, ein schwarzes T-Shirt, einen schwarzen knielangen Anorak und schwarze Sneakers mit weißen Sohlen. Brenda Tacchi hat schulterlanges, blondes Haar, ist etwa 1.72 Meter groß und laut Zeugenbeschreibung von normaler Statur.

Vermisst: Die 29-jährige Brenda Tacchi Foto: Polizei

Sie wurde zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) in Luxemburg-Stadt gesehen. Informationen zu der vermissten Person sind der Polizei unter der Notrufnummer 113 zu melden.