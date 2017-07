(L.E.) - Als "dicker Hund" bezeichnete der Bürgermeister von Sassenheim Georges Engel, sowie mehrere Räte bei der vergangenen Ratssitzung, dass die Gemeinde offenbar jahrelang bei der Wartung von Feuerlöschern durch eine private Firma betrogen wurde.



"Seit Jahren waren einzelne Feuerlöscher nicht mehr konform, weil eine externe Firma über Jahre hinweg die Arbeit, für die die Gemeinde sie bezahlt hat, nicht getan hat", so Engel.



So seien Engel zufolge, zahlreiche Feuerlöscher in öffentlichen Gebäuden nicht einsatzbereit gewesen, obwohl die Wartungsarbeiten und das Ersetzen alter Feuerlöscher der Gemeinde in Rechnung gestellt worden waren.



Engel kündigte juristische Schritte an. In Zukunft will die Gemeinde Sassenheim diese Aufgabe nicht mehr an externe Firmen vergeben, sondern sich selbst um den Unterhalt der Feuerlöscher kümmern.



