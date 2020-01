Aufmerksame Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert. Alles deutete auf einen Brand hin. Am Ende war es aber ein Fehlalarm.

Vermeintlicher Brand führt zu Einsatz

Aufmerksame Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert. Alles deutete auf einen Brand hin. Am Ende war es aber ein Fehlalarm.

(dho) - Die Nachbarn eines Einfamilienhauses in der Duchscherstrooss in Wecker hatten am Samstagabend gegen 21 Uhr die Notrufzentrale alarmiert. Ihnen war eine verstärkte Rauchentwicklung und starker Funkenflug aufgefallen, der aus dem Kamin des Hauses kam.

Die Rettungskräfte vor Ort mussten feststellen, dass niemand Zuhause war und konnten bei ihrer Kontrolle im Inneren einen deutlichen Feuerschein erkennen. Da aber niemand die Tür öffnete, musste sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt verschaffen, indem die Eingangstür aufgebrochen wurde.



Die Rettungskräfte inspizierten den Kamin, um einen Kaminbrand auszuschließen. Foto: Centre d’Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert





Grevenmacher: Autofahrer prallt gegen Baum Nach dem Unfall blieben die Passagiere wohl noch einige Zeit an Bord, bis sie am Morgen von einer Spaziergängerin entdeckt wurden.

Schnell konnte aber Entwarnung gegeben werden. Der vermutete Brand entpuppte sich als ein Feuer in einem offenen Kamin, welches unbeaufsichtigt brannte. Auch am Kamin konnte kein Brand ausfindig gemacht werden.



Durch den Einsatz entstand ein geringer Materialschaden am Haus. Während der Dauer der Rettungsarbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden. Vor Ort im Einsatz waren der CIS Biwer, der CIS Grevenmacher-Mertert und der CIS Manternach, der Compagniechef der Zone Est sowie eine Streife der Polizei aus Grevenmacher.