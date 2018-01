Umwelterziehung beginnt in der Schule und gerade dort sollte man mit dem guten Beispiel voran gehen, wenn es um ressourcenschonendes Handeln geht. Genau wie die EU, die am Dienstag eine Strategie zur Bekämpfung von Plastikmüll vorgestellt hat, wird dem Kunststoff auch in Luxemburg der Kampf angesagt. Das Umweltministerium arbeitet zurzeit zusammen mit dem Bildungsministerium an einer Kampagne, um möglichst wenig Verpackungsabfälle in de Schulgebäuden entstehen zu lassen.



Die CSV-Abgeordnete Martine Mergen wollte per parlamentarischer Frage erfahren, welche Anstrengungen in diese Richtung unternommen werden. Demnächst wird sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der beiden Ministerien sowie dem Kantinenbetreiber Restopolis der Problematik annehmen, so Umweltministerin Carole Dieschbourg und Bildungsminister Claude Meisch in ihrer gemeinsamen Antwort.



Kunststoffquellen aufdecken



Zuerst sollen die verschiedenen Quellen der Kunststoffabfälle innerhalb der Schulgebäude aufgedeckt werden. Ziel ist es, Plastikbehälter und Verpackungen mittelfristig komplett aus den Grund- und Sekundarschulen zu verbannen. Mit Sensibilisierungskampagnen soll zum Gebrauch von Mehrwegbehältern für Lebensmittel und von Trinkbechern für Getränke angeregt werden.



Das Umweltministerium will dabei auch weg vom recyclingfähigen Pappbecher. Dieser würde als Einwegprodukt das Grundprinzip des Vermeidens unterlaufen. Zudem wäre nicht gesichert, dass diese Becher am Ende überhaupt in den dafür vorgesehenen Behältern landen würden.



Gläser statt Becher



Restopolis wird laut beiden Ministerien deshalb auf den Einsatz dieser Becher verzichten und auf klassische Gläser zurückgreifen. In der Praxis hätten sich diese als die beste Wahl herausgestellt. Für heiße Getränke wie Tee oder Kaffe sollen denn auch Tassen zum Einsatz kommen. Dies gilt zumindest für den Konsum vor Ort. Den Garaus will man aber auch den PET-Kunststoff-Flaschen machen. Hier läuft zurzeit eine Studie, um diese durch herkömmliche Glasflaschen zu ersetzen. Eine riesige Menge an Kunststoffmüll würde so überhaupt nicht erst entstehen.



Es gibt aber noch einen anderen Weg, Kunststoffflaschen zu verhindern: man trinkt das Wasser aus der Leitung. Luxemburgisches Trinkwasser hat eine hervorragende Qualität, die permanent überprüft wird. Bereits zwischen 2009 und 2013 hatte der Verband der Wasseraufbereiter ALUSEAU zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt eine große Informationskampagne zum Thema Trinkwasser in die Wege geleitet. Man wollte aufzeigen, dass Trinkwasser bedenkenlos als Durstlöscher benutzt werden kann. Die Trinkwassersyndikate SEBES und SES bieten zudem die Möglichkeit, Trinkwasserspender in den Schulen aufzustellen. Um das Leitungswasser „appetitlicher“ zu verpacken, stellt Restopolis seinen Kunden nachfüllbare Wasserkrüge zur Verfügung.

Zusätzlich will Restopolis demnächst wiederverwendbare Trinkbehälter einführen, welche mit Leitungswasser gefüllt werden können. Laut beiden Ministerien sind sämtliche aufgezählten Initiativen Teil des nationalen Abfallvermeidungsplans. Dieser hat als eines seiner Hauptziele den Gebrauch von wiederverwertbaren Verpackungen.