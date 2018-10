In Echternach hatte sich am Montag ein verletzter Uhu in einem Garten niedergelassen.

Verletzter Uhu gerettet

(mth) - Am Montagmorgen wurde in Echternach ein Uhu in einem Garten aufgefunden. Das Tier war offensichtlich verletzt und nicht in der Lage, den Garten zu verlassen. Die Großeule wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften nach Junglinster in die Annahmestelle der nationalen Wildtierstation gebracht.

Der Uhu ist die größte Eulenart, die es in Luxemburg gibt. Nachdem die nachtaktiven Raubvögel 1928 quasi ausgestorben waren, machten sie sich ab den 1970 wieder breit. Heutzutage schätzt man, dass etwa 20 Uhu-Paare in Luxemburg nisten.

3 Das verletzte Tier wurde in die Wildtierstation gebracht. Foto: CIS Echternach

Das verletzte Tier wurde in die Wildtierstation gebracht. Foto: CIS Echternach