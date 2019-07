In Kirchberg gab es am Freitagmorgen einen Zusammenstoß zwischen einem Bus und der Tram. Mehrere Fahrgäste wurden verletzt.

Verletzte bei Kollision zwischen Tram und Bus

(mth/jt/str) - In Kirchberg kollidierte am Freitagmorgen kurz nach 9.30 Uhr ein Bus mit der Tram. Der Unfall fand an der Rue Alphonse Weicker statt, die derzeit für den Verkehr vollständig gesperrt ist. Der Aufprall war dermaßen heftig, dass die Straßenbahn aus den Schienen befördert und offenbare mehrere Meter vom Bus mitgeschleift wurde. Vor Ort waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Ein verletzter Fahrgast wurde von Helfern abtransportiert.

8 Am Freitagvormittag ist in der Rue Alphonse Weicker in Luxemburg-Kirchberg eine Straßenbahn mit einem Bus kollidiert. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. Am Freitagvormittag ist in der Rue Alphonse Weicker in Luxemburg-Kirchberg eine Straßenbahn mit einem Bus kollidiert. Foto: Gerry Huberty Fünf Personen wurden teils schwer verletzt. Foto: Steve Remesch An der Straßenbahn und am Bus entstand Materialschaden. Foto: Gerry Huberty Die Tram sprang bei dem Unfall aus den Schienen und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Foto: Steve Remesch Foto: Gerry Huberty Um ein Haar hätte der Bus auch die Säule einer Mietfahrradstation auf dem Gehsteig vor dem Einkaufszentrum erwischt. Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch

"Der Alarm ging um 9.37 Uhr bei uns ein", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr zu einem LW-Journalisten. Insgesamt 25 Rettungskräfte eilten zum Unfallort. "Es gibt fünf Verletzte, darunter der Busfahrer sowie vier Passagiere der Tram." Zwei Personen seien etwas schwerer verletzt worden, Lebensgefahr bestand laut Angaben der Polizei nicht. Im Bus saßen zum Zeitpunkt der Kollision offenbar nur wenige Passagiere.



In der Straßenbahn hielten sich 30 bis 50 Passagiere auf, als der Bus bei einem Abbiegemanöver in das Schienenfahrzeug krachte. Ein Fahrgast, der weiter vorne in der Tram saß, wurde durch den heftigen Aufprall nach vorne geschleudert und "mehr oder weniger" schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Busfahrer sei demnach leicht verletzt worden. Informationen über den genauen Unfallhergang fehlen derzeit noch. Die Kreuzung zwischen der Rue Alphonse Weicker und der Avenue John F. Kennedy ist mit Ampeln geregelt.

Der Fahrbetrieb der Tram ist derzeit zwischen Nationalbibliothek und Luxexpo unterbrochen. Die Sperrung in diesem Abschnitt wird voraussichtlich zwei bis drei Stunden dauern.