(SH) - Die nationale Gesellschaft für Kfz-Verkehr in Sandweiler (SNCA) wird ihren Kunden vom 18. Oktober an verlängerte Öffnungszeiten anbieten. So werden in den Büros mittwochs von 16.30 bis 19 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 12 Uhr Privatkunden empfangen, die im Vorfeld einen Termin vereinbart haben. Dies gilt sowohl für Konformitäts- und Zulassungsverfahren als auch für sämtliche Schritte betreffend den Führerschein.



Kunden haben über die Internetseite myguichet.lu zudem rund um die Uhr Zugriff zu den administrativen Dokumenten. Diese können sie der SNCA dann per Post zukommen lassen oder am Empfang abgeben.



Wie die Behörde mitteilt, hätten zwischen April und Juli dieses Jahres rund 2.000 Verkehrsteilnehmer die verlängerten Öffnungszeiten genutzt. Aufgrund dieses Erfolges wolle man weiterhin an diesen Zeiten festhalten.