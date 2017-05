(mth) - Bei einem Motorradunfall in der Rue de Kreutzerbuch in Hobescheid gab es am Sonntag gegen elf Uhr zwei verletzten Motorradfahrern.

Eine Autofahrerin fuhr kurz vor dem Unfall mit ihrem Wagen aus ihrer Garageneinfahrt auf die öffentliche Straße. Hier kam es dann zu der Kollision mit einem heranfahrendem Motorrad, welches mit zwei Personen besetzt war.

Das Motorrad geriet ins Schlingern bevor der Fahrer nach einigen Metern die Kontrolle verlor und stürzte. Die Beifahrerin wurde von der Maschine geworfen und erlitt eine schwerere Beinverletzung. Der Fahrer rutschte noch mehrere Meter mit seiner Maschine über den Asphalt und erlitt dabei leichtere Schürfwunden. Polizei Capellen nahm den Unfall zu Protokoll.