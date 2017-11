(mth) - Am späten Dienstagnachmittag verlor ein Fahrer auf der Landstraße CR122 zwischen Flaxweiler und Dreiborn die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam schließlich in einem Gebüsch am Straßenrand zum Stehen.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte des Einsatzzentrums Grevenmacher-Mertert bargen das schwer verletzte Unfallopfer, das anschließend in Begleitung eines Notarztes per Rettungswagen in eine Krankenhaus gebracht wurde. Der Einsatz dauerte insgesamt eine Stunde.