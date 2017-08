(mth) - Am Mittwochabend wurde bei einem Unfall auf der Strecke zwischen Olm und Goetzingen ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Gegen 22.50 Uhr waren zwei Autofahrer von Goetzingen nach Olm unterwegs. Am Ortsausgang Goetzingen setzte das hintere Auto in einer leichten Linkskurve zum Überholmanöver an. Der Fahrer bemerkte plötzlich, dass aus der entgegengesetzten Richtung ein Dreirad-Roller nahte und wich abrupt nach rechts aus. Er stieß dabei mit dem Heck gegen die Front des nachfolgenden Wagens.

Die Autofahrerin des nachfolgenden Autos verlor die Kontrolle über ihren Wagen, kam ins Schleudern und blieb mit ihrem Wagen in einem Feld liegen. Trotz des Ausweichmanövers wurde das Motorrad von dem ersten Auto erfasst und schrammte an der Fahrerseite des Wagens vorbei.

Der Fahrer des Rollers stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke musste während des Rettungseinsatzes bis etwa 1 Uhr gesperrt werden.