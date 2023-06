Ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat im Bahnhofsviertel für Chaos, Sachschäden und Körperverletzung gesorgt.

Luxemburg-Stadt

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und leichter Körperverletzung

Ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat im Bahnhofsviertel für Chaos, Sachschäden und Körperverletzung gesorgt.

(mar) - In der Nacht auf Freitag wurde der Polizei gegen 3.45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rue de Reims in Luxemburg-Gare gemeldet. Ein Fahrer, der mit seinem Auto gegen fünf am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge gefahren war und dabei auch Terrassen beschädigt hatte, flüchtete anschließend mit seinem stark beschädigten Unfallfahrzeug Richtung Avenue de la Gare.

Dort traf dann eine Polizeistreife auf das Fluchtfahrzeug, das daraufhin beschleunigte und davonfuhr. Kurz danach ließ der Fahrer das Fahrzeug stehen und lief in Richtung Rue du Fort Bourbon. Kurz darauf machte er jedoch wieder Kehrt, stieg erneut in sein Auto und fuhr mit Vollgas davon. Dabei verlor er jedoch erneut die Kontrolle über sein Auto und kollidierte in der Rue Dicks mit zwei geparkten Autos. Dabei wurde ein Fußgänger von einem der Autos am Bein getroffen und verletzt. Das Unfallopfer kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.

Nach erneuter Flucht zu Fuß konnte der alkoholisierte Fahrer letztendlich gestellt werden. Er fiel besonders durch sein aggressives und unkooperatives Verhalten auf, bedrohte die Beamten und versuchte sich wiederholt selbst zu verletzten.

Ein Alkohol- und Drogenschnelltest verlief positiv, eine Blut- und Urinprobe wurden angeordnet und es erfolgte der Führerscheinentzug. Zudem ergab die Personenüberprüfung, dass der Mann bereits zwecks Zustellung eines Führerscheinentzuges landesweit vermerkt war. Es konnte Marihuana bei dem Mann sichergestellt werden. Abschließend kam er in Arrest und Strafanzeige wegen der diversen Zuwiderhandlungen wurde erstellt.



