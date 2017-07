(LW) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen Mitternacht in Niederkorn in der Route de Pétange zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Passantin schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Ein Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Nach einer Kollision mit zwei Begrenzungsmauern wurde eine Fußgängerin, die mit ihrem Hund auf dem Bürgersteig spazieren ging, vom Unfallwagen erfasst und erlitt dabei schwere Verletzungen. Als die Polizei vor Ort eintraf, lag der Unfallwagen seitlich auf der Straße. Auch Fahrer und Beifahrerin des Autos wurden leicht verletzt.



