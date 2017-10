(mth) - Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es auf der B419 in Palzem (D) in der Nähe von Stadtbredimus zu einer Kollision zweier Personenwagen aus Luxemburg.

Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt, darunter auch zwei Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, steht zur Stunde noch nicht fest.

Die Unfallopfer wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber der Air Rescue mit einem Notarzt an Bord war im Einsatz. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B419 am Unfallort in beide Richtungen während etwa einer Stunde vollständig gesperrt.