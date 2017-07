(L.E.) - Am Samstag kollidierten kurz vor 15.30 Uhr zwei Kraftfahrzeuge in Sassenheim in der Industriezone Gadderscheier miteinander. Dabei wurde eine Person verletzt.

Vor Ort waren Rettungskräfte aus Sassenheim und Differdingen sowie die Polizei. Dies meldet der Notrufdienst 112 am Samstagnachmittag.



